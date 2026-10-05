Украина впервые перехватила реактивные дроны турелями: Игнат раскрыл детали

Реактивные дроны в Киеве начали сбивать турелями

Реклама

Военнослужащие Сил обороны Украины впервые сбили российские реактивные дроны, в частности, модели «Герань-5», с помощью автоматизированных турелей.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Реклама

Реактивные дроны начали сбивать с помощью роботизированных турелей

По его словам, российские войска существенно активизировали воздушные атаки. Враг комбинирует стандартные модели «Шахедов» и реактивные модификации. Только за две последние ночи россияне выпустили по Украине примерно 50 реактивных БпЛА.

Реклама

Воздушные силы уже фиксируют первые результативные перехваты таких скоростных целей с помощью дистанционно управляемых турельных установок, которые, среди прочего, размещают для защиты мостовых переходов.

«Есть уже сбитие даже реактивных БпЛА, даже „Герань-5“ из тех же турелей. Применение инновационных технологий — искусственного интеллекта — исключило человеческую ошибку. В сбитии используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет работать даже по реактивным БпЛА», — говорит Игнат.

В то же время, он отметил, что зона эффективного поражения этих автоматизированных систем остается ограниченной из-за специфики основного вооружения — пулеметов.

Накануне президент Зеленский сообщил, что в Киеве установили 12 специализированных турельных комплексов, которые сбивают реактивные дроны россиян.

Реклама

На очереди установка еще восьми аналогичных установок на территории Киевской области.

По состоянию на сегодня Силы ПВО уничтожают около 85–92% обычных дронов-камикадзе, и еще около 50–70% реактивных.

Россия улучшила реактивные дроны: что стоит знать

Напомним, россияне впервые использовали на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа — особый кумулятивно-режущий специальный боезаряд. Об этом сообщил военный специалист в области радиотехнологий и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Боекомплект состоит из основного заряда весом 40 кг и четырех модулей поражения, разработанных специально для разрушения металлических конструкций, высоковольтных опор и железнодорожных или железных мостов.

Реклама

По словам эксперта, в планах противника систематически атаковать важные высоковольтные линии электропередачи. В социальных сетях уже появляются сообщения о первых последствиях таких ударов: в частности, по данным столичных пабликов, из-за атак на ЛЭП часть районов Киева на левом и правом берегах частично оставались без света.

Новости партнеров

Новости партнеров