Україна вперше перехопила реактивні дрони турелями: Ігнат розкрив деталі

Реактивні дрони у Києві почали збивати турелями

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Військовослужбовці Сил оборони України вперше збили російські реактивні дрони, зокрема моделі «Герань-5», за допомогою автоматизованих турелей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Турелі вже збивають реактивні дрони РФ

За його словами, російські війська суттєво активізували повітряні атаки. Ворог комбінує стандартні моделі «Шахедів» та реактивні модифікації. Лише за дві останні ночі росіяни випустили по Україні приблизно 50 реактивних БпЛА.

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Повітряні сили вже фіксують перші результативні перехоплення таких швидкісних цілей за допомогою дистанційно керованих турельних установок, які, серед іншого, розміщують для захисту мостових переходів.

«Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть „Герань-5“ з тих самих турелей. Застосування інноваційних технологій — штучного інтелекту — виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних БпЛА», — каже Ігнат.

Водночас він зазначив, що зона ефективного ураження цих автоматизованих систем залишається обмеженою через специфіку основного озброєння — кулеметів.

Напередодні президент Зеленський повідомив, що у Києві встановили 12 спеціалізованих турельних комплексів, які мають збивати реактивні дрони росіян.

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На черзі — встановлення ще восьми аналогічних установок на території Київщини.

Станом на сьогодні Сили ППО знищують близько 85–92% звичайних дронів-камікадзе, і ще близько 50–70% реактивних.

Росія покращила реактивні дрони: що варто знати

Нагадаємо, росіяни вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу — особливий кумулятивно-ріжучий спеціальний боєзаряд. Про це повідомив військовий фахівець у галузі радіотехнологій та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Боєкомплект складається з основного заряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження, розроблених спеціально для руйнування металевих конструкцій, високовольтних опор і залізничних чи залізних мостів.

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За словами експерта, у планах противника — систематично атакувати важливі високовольтні лінії електропередачі. У соціальних мережах уже з’являються повідомлення про перші наслідки таких ударів: зокрема, за даними столичних пабліків, через атаки на ЛЕП частина районів Києва на лівому та правому берегах частково залишалися без світла.

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