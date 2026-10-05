EDELDORF HILLS від Futura Hata введено в експлуатацію: готове преміальне житло в центрі Києва

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Це завершення ключового етапу реалізації проєкту та початок нового — вже зовсім скоро власники квартир зможуть розпочинати ремонти, а комплекс поступово наповнюватиметься життям.

EDELDORF HILLS — преміальний житловий комплекс у Печерському районі Києва, створений як приватний простір для життя в одному з центральних районів столиці. Архітектура, внутрішні простори та інфраструктура комплексу формують цілісне середовище, де комфорт мешканців не закінчується за дверима квартири.

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Не про очікування, а про готовий результат

Введення EDELDORF HILLS в експлуатацію принципово змінює пропозицію для тих, хто сьогодні розглядає придбання преміальної нерухомості в Києві.

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Тепер покупець обирає не майбутній проєкт на візуалізаціях, а готовий будинок. Можна приїхати, побачити комплекс, оцінити архітектуру, якість реалізації, власну квартиру та простори для мешканців — і після придбання переходити до ремонту.

Без необхідності чекати завершення будівництва та спостерігати за його етапами протягом наступних років.

Саме цей фактор сьогодні стає однією з важливих переваг EDELDORF HILLS: преміальне житло в центрі Києва вже побудоване та введене в експлуатацію.

Простір, який починається за межами квартири

Концепція EDELDORF HILLS побудована навколо ідеї приватного клубного середовища, де мешканці отримують значно більше, ніж квартиру та стандартні місця загального користування.

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У комплексі передбачена власна інфраструктура для спорту, відпочинку, зустрічей та дозвілля.

Для резидентів створено власний тренажерний зал, що дозволяє займатися спортом, не залишаючи комплекс. Для зустрічей із друзями та приватних подій передбачений party room, а для більш спокійного відпочинку — окремий lounge-простір.

Однією з ключових особливостей EDELDORF HILLS став rooftop із басейном. Простір на даху створений виключно для мешканців комплексу та поєднує приватність із панорамними видами на Київ.

Таким чином, частина повсякденних сценаріїв життя — тренування, відпочинок, зустріч із друзями або вечір біля басейну — може відбуватися безпосередньо вдома.

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Преміальне житло має бути готовим до сучасних реалій

Окрему увагу під час реалізації EDELDORF HILLS приділили автономності комплексу.

Будинок обладнаний власним генератором, який дозволяє підтримувати роботу ключових систем під час відключень електроенергії. Для сучасного Києва автономність перестала бути додатковою опцією — вона стала одним із базових критеріїв комфорту житлового комплексу високого рівня.

Саме тому в EDELDORF HILLS преміальність — це не лише архітектура, дизайн або престижна локація. Це передусім якість повсякденного життя, приватність, власна інфраструктура та рішення, які дозволяють мешканцям почуватися комфортно незалежно від зовнішніх обставин.

Новий етап для EDELDORF HILLS

Після введення комплексу в експлуатацію EDELDORF HILLS переходить із категорії девелоперського проєкту в категорію готової преміальної нерухомості Києва.

Найближчим часом у квартирах почнуться ремонти, поступово з’являтимуться перші завершені інтер’єри, а створені для резидентів простори почнуть виконувати свою головну функцію — ставати частиною щоденного життя мешканців.

Для Futura Hata завершення цього етапу — це також підтвердження підходу компанії до девелопменту: створювати не просто квадратні метри, а завершені житлові середовища, де архітектура, сервіс, інфраструктура та приватність працюють як єдине ціле.

Сьогодні EDELDORF HILLS — це вже не обіцянка того, яким буде проєкт. Це готовий будинок, який можна побачити, обрати свою квартиру, розпочати ремонт і створювати власний простір для життя.

EDELDORF HILLS від Futura Hata — преміальне житло в Києві, яке вже стало реальністю.

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