У Києві уламки впали на навчальний заклад: виникла пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Києві вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників уламки впали на будівлю навчального закладу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За даними КМВА, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння на даху навчального закладу.

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На місце події прямують відповідні служби. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих безпілотників. Станом на зараз у Києві вже оголошено відбій тривоги.

Нагадаємо, що на початку жовтня Росія почала атакувати мости через Дніпро в Києві. 1–2 жовтня під ударами опинився Південний міст, а 3 жовтня — Північний.

Через пошкодження рух окремими переправами обмежували або повністю зупиняли, що спричинило значні затори та ускладнило сполучення між двома берегами столиці.

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Міська влада також змінила правила руху мостами під час повітряних тривог. На Південному мості рух із правого на лівий берег обмежують на 15 хвилин після оголошення тривоги, а на Подільсько-Воскресенському рух в обох напрямках призупиняють на 15 хвилин після оголошення або відбою.

Для часткового розвантаження автомобільного сполучення «Укрзалізниця» від 5 до 9 жовтня запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця. Вони курсують у години пік — від 6:00 до 9:00 та від 16:00 до 21:00.

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