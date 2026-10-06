Киев сковали огромные пробки: какие мосты стоят и что происходит с метро

Пробки в Киеве 6 октября / © Getty Images

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6 октября утром в Киеве снова огромные пробки на мостах через Днепр и на сопутствующих маршрутах. Люди пытаются добраться на работу. Между левым и правым берегами образовались масштабные пробки. Кроме того, сегодня временно изменили движение общественного транспорта в сторону левого берега.

Об этом сообщают журналисты в эфире «Ранок.LIVE».

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6 октября: где в Киеве огромные пробки

Труднее всего утром проехать через Южный мост, мост Патона и мост Метро.

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Из-за существенных задержек транспорта водителям и пассажирам рекомендуют планировать свои поездки заранее и закладывать больше времени на дорогу.

«С левого берега выехать из-за ограниченной работы мостов сложно. Просто нужно закладывать на часик-полтора больше. Я обычно использую метро, потому что это быстрее и более прогнозируемо», — говорит киевлянин.

Чтобы частично разгрузить автомобильный поток, в городе временно усилили железнодорожные перевозки. До 9 октября городская электричка Kyiv City Express будет осуществлять дополнительные рейсы между станциями «Выдубичи» и «Дарница».

Ежедневно будут курсировать 18 дополнительных поездов в пиковые часы — с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 21:00.

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Что с общественным транспортом в Киеве 6 октября

В то же время в КГГА утром сообщили об изменениях в движении общественного транспорта с правого на левый берег. КГГА временно изменила движение автобусов №№ 22, 91 в направлении левого берега.

Автобусы курсируют по измененным схемам. А именно:

№22-Д «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая»: ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства Тарасовцев — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — просп. Валерия Лобановского — Севастопольская площадь — ул. Святослава Храброго — ул. Медовая — ул. Святослава Храброго — Севастопольская площадь — просп. Валерия Лобановского — Демеевская площадь — просп. Науки — ул. Саперно-Слободская — ул. Михаила Бойчука — ул. Бастионная — ул. Болсуновская — бульв. Николая Михновского — Приднепровское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — ул. Ревуцкого — ул. Тростянецкая;

№91-Т «Ул. Анны Ахматовой — ст. м. „Голосеевская“: ул. Анны Ахматовой — ул. Ревуцкого — просп. Николая Бажана — Южный мост — ул. Саперно-Слободская — просп. Науки — Демеевская площадь — Голосеевский проспект — ст. м. „Голосеевская“ — Голосеевский проспект — бульв. Николая Михновского — Приднепровское шоссе — Дарницкий мост — Днепровская набережная — просп. Николая Бажана — просп. Петра Григоренко — ул. Драгоманова — ул. Анны Ахматовой.

Люди сообщают, что в общественном транспорте, в частности, в метро также коллапс. Из-за технических неполадок часть поездов на зеленой ветке совершает движение только в пределах участка между станциями «Красный Хутор» и «Осокорки». Потому сотни людей стоят на станции в ожидании движения.

Как работают мосты в Киеве после российских атак

Напомним, в результате системных российских атак на мосты Киева в начале октября столичная транспортная инфраструктура получила значительные повреждения. С октября каждое утро город охватывают масштабные пробки, из-за чего общественный транспорт курсирует с задержками, а цены на такси взлетают в разы.

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Вражеские удары повредили дорожное полотно, опоры и инфраструктуру Южного и Северного мостов, а также повлекли за собой введение ограничений во время тревог для Южного и Подольско-Воскресенского мостов. В результате повторного удара по Северному мосту 4 октября коммунальные службы быстро ликвидировали дыру.

Для разгрузки сообщения между берегами «Укрзалізниця» с 5 по 9 октября запустила 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи в пиковые часы. Пассажирам также рекомендуют использовать графиковые пригородные и региональные поезда до Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича.

Вчера движение по мостам Патона, Метро и Северным несколько стабилизировалось, а «Киевпасстранс» возобновил курсирование автобусов №№ 22, 91, 110, 111, 112, хоть и вне четкого графика. Из-за переполненности транспорта многие киевляне вынуждены переходить Днепр пешком.

Аналитики ISW отмечают, что целенаправленные удары РФ по мостам преследуют цель разрушить логистику, подорвать гражданскую жизнь и нанести вред украинской экономике.

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