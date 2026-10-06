Київ скували величезні затори: які мости стоять та що відбувається з метро

Затори в Києві 6 жовтня / © Getty Images

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6 жовтня зранку у Києві знову величезні затори на мостах через Дніпро та на супутніх маршрутах. Люди намагаються дістатися на роботу. Між лівим та правим берегами утворилися масштабні затори. Крім усього, сьогодні тимчасово змінили рух громадського транспорту у бік лівого берега.

Про це повідомляють журналісти в ефірі «Ранок.LIVE».

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6 жовтня: де у Києві величезні затори

Найважче зранку проїхати через Південний міст, міст Патона та міст Метро.

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Через суттєві затримки транспорту водіям і пасажирам рекомендують планувати свої поїздки заздалегідь та закладати більше часу на дорогу.

«З лівого берега виїхати через обмежену роботу мостів складно. Просто потрібно закладати на годинку-півтори більше. Я зазвичай використовую метро, тому що це швидше і прогнозованіше», — каже киянин.

Аби частково розвантажити автомобільний потік, у місті тимчасово посилили залізничні перевезення. До 9 жовтня включно міська електричка Kyiv City Express здійснюватиме додаткові рейси між станціями «Видубичі» та «Дарниця».

Щодня будуть курсувати 18 додаткових поїздів у пікові години — з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 21:00.

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Що з громадським транспортом у Києві 6 жовтня

Водночас у КМДА зранку повідомили про зміни у русі громадського транспорту з правого на лівий берег. КМДА тимчасово змінила рух автобусів №№ 22, 91 у напрямку лівого берега.

Автобуси курсують за зміненими схемами. А саме:

№ 22-Д «Вул. Тростянецька — вул. Медова»: вул. Тростянецька — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства Тарасівців — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — просп. Валерія Лобановського — Севастопольська площа — вул. Святослава Хороброго — вул. Медова — вул. Святослава Хороброго — Севастопольська площа — просп. Валерія Лобановського — Деміївська площа — просп. Науки — вул. Саперно-Слобідська — вул. Михайла Бойчука — вул. Бастіонна — вул. Болсуновська — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — вул. Ревуцького — вул. Тростянецька;

№ 91-Т «Вул. Анни Ахматової — ст. м. „Голосіївська“: вул. Анни Ахматової — вул. Ревуцького — просп. Миколи Бажана — Південний міст — вул. Саперно-Слобідська — просп. Науки — Деміївська площа — Голосіївський проспект — ст. м. „Голосіївська“ — Голосіївський проспект — бульв. Миколи Міхновського — Наддніпрянське шосе — Дарницький міст — Дніпровська набережна — просп. Миколи Бажана — просп. Петра Григоренка — вул. Драгоманова — вул. Анни Ахматової.

Люди повідомляють, що у громадському транспорті, зокрема, у метро, також колапс. через технічні неполадки частина поїздів на зеленій гілці здійснює рух лише у межах ділянки між станціями «Червоний Хутір» та «Осокорки». Тому сотні людей стоять на станції в очікуванні руху.

Як працюють мости у Києві після російських атак

Нагадаємо, унаслідок системних російських атак на мости Києва на початку жовтня столична транспортна інфраструктура зазнала значних ушкоджень. Від жовтня щоранку місто охоплюють масштабні затори, через що громадський транспорт курсує із затримками, а ціни на таксі злітають у рази.

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Ворожі удари пошкодили дорожнє полотно, опори та інфраструктуру Південного й Північного мостів, а також спричинили введення обмежень під час тривог для Південного та Подільсько-Воскресенського мостів. Після повторного удару по Північному мосту 4 жовтня комунальні служби швидко ліквідували діру.

Для розвантаження сполучення між берегами «Укрзалізниця» від 5 до 9 жовтня запустила 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі у пікові години. Пасажирам також рекомендують використовувати графікові приміські та регіональні поїзди до Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича.

Учора рух мостами Патона, Метро та Північним дещо стабілізувався, а «Київпастранс» відновив курсування автобусів №№ 22, 91, 110, 111, 112, хоч і поза чітким графіком. Через переповненість транспорту чимало киян змушені переходити Дніпро пішки.

Аналітики ISW зазначають, що цілеспрямовані удари РФ по мостах мають на меті зруйнувати логістику, підірвати цивільне життя та завдати шкоди українській економіці.

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