В Киеве предлагают запустить пассажирские паромы по Днепру: что известно

Мост / © Getty Images

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В Киеве предлагают запустить пассажирские паромы по Днепру. Такой опыт можно перенять у Лиссабона.

Об этом рассказал председатель ОО «Совет урбанистии Киева» Виталий Селик.

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Как это может работать

Эксперт отмечает, что в Киеве можно было бы совершить маршрут из Русановки до Почтовой площади. По словам специалиста, путь бы занимал примерно 15 минут.

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Стоимость одного парома составляет около 10 миллионов евро. Для сравнения, это как два поезда метро. Но пропускная способность – половина поезда.

«И они не продаются в магазине «Кораблики и суда», их нужно заказывать. Они придут в Украину не раньше, чем через год. Но нужно не забывать, что в Киеве бывает зима. Поэтому, скорее всего, с ноября по март на Днепре не будет навигации и мы не сможем ими пользоваться», — заключил он.

Удары РФ по мостам – что известно:

В результате атаки РФ на Северном мосту в Киеве временно ограничили движение переправой , из-за чего образовались значительные пробки с Троещины в направлении моста. Также возникли задержки общественного транспорта: автобусы №21, 73 и 101 сменили маршруты, а автобусы №114 и троллейбусы №29, 30, 31 и 47 курсировали с задержками. По данным КГГА, на мосту повреждено дорожное покрытие и контактная троллейбусная сеть.

После взрыва на Северном мосту в Киеве повреждено дорожное покрытие , однако это само по себе не означает потери мостом несущей способности. Эксперт объяснил, что ключевое значение для устойчивости конструкции имеют опоры, пилоны и фундаменты, а не дорожное полотно. Совершенно оценить состояние моста можно только после комплексного обследования, измерений и инженерных расчетов.

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Киев рассматривает строительство тоннеля под Днепром как долгосрочную альтернативу мостам . По словам эксперта, технически такой проект вполне реален, ведь у украинских специалистов опыт строительства подземных объектов. В то же время, главными препятствиями являются время и значительные финансовые ресурсы — речь идет о масштабном инфраструктурном проекте. Понтонные переправы, также планируемые создать как резервный вариант, не смогут полноценно заменить киевские мосты.

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