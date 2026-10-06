У Києві пропонують запустити пасажирські пароми Дніпром: що відомо

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У Києві пропонують запустити пасажирські пароми Дніпром. Такий досвід можна перейняти у Лісабону.

Про це розповів голова ГО «Рада урбаністиеи Києва» Віталій Селик.

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Як це може працювати

Експерт зазначає, що у Києві можна було б зробити маршрут з Русанівки до Поштової площі. За словами фахівця, шлях займав би приблизно 15 хвилин.

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Вартість одного порома складає приблизно 10 мільйонів євро. Для порівняння, це як два поїзда метро. Але пропускна здатність — половина потягу.

«І вони не продаються у магазині «Кораблики і судна», їх треба замовляти. Вони прийдуть до України не раніше, ніж за рік. Але треба не забувати, що у Києві буває зима. Тому, скоріше за все, з листопада по березень на Дніпрі не буде навігації, і ми не зможемо ними користуватися», — завершив він.

Удари РФ по мостах — що відомо:

Внаслідок атаки РФ на Північному мосту в Києві тимчасово обмежили рух переправою, через що утворилися значні затори з Троєщини в напрямку мосту. Також виникли затримки громадського транспорту: автобуси №21, 73 та 101 змінили маршрути, а автобуси №114 і тролейбуси №29, 30, 31 та 47 курсували із затримками. За даними КМДА, на мосту пошкоджено дорожнє покриття та контактну тролейбусну мережу.

Після вибуху на Північному мосту в Києві пошкоджено дорожнє покриття, однак це саме по собі не означає втрати мостом несної здатності. Експерт пояснив, що ключове значення для стійкості конструкції мають опори, пілони та фундаменти, а не дорожнє полотно. Остаточно оцінити стан мосту можна лише після комплексного обстеження, вимірювань та інженерних розрахунків.

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Київ розглядає будівництво тунелю під Дніпром як довгострокову альтернативу мостам. За словами експерта, технічно такий проєкт цілком реальний, адже українські фахівці мають досвід будівництва підземних об’єктів. Водночас головними перешкодами є час і значні фінансові ресурси — йдеться про масштабний інфраструктурний проєкт. Понтонні переправи, які також планують створити як резервний варіант, не зможуть повноцінно замінити київські мости.

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