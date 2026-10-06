Тунель під Дніпром у Києві: скільки років піде на будівництво і які є підводні камені

Такий вигляд міг би мати автомобільний тунель під Дніпром у Києві / Ілюстрація: ukrmedia.news

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План будівництва автомобільного тунелю під Дніпром у Києві є надзвичайно складним та тривалим інфраструктурним проєктом, реалізація якого займе щонайменше від 4 до 6 років.

Про це в ефірі «День.LIVE» розповів голова ГО «Рада з урбаністики Києва» Віталій Селик.

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За словами експерта, процес зведення такого об’єкта складається з кількох тривалих етапів, тому швидких результатів чекати не варто:

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Проєктування та вишукування: лише підготовчі роботи, дослідження ґрунтів та створення офіційного проєкту заберуть від 1 до 2 років.

Замовлення обладнання: приблизно один рік знадобиться на виготовлення спеціалізованого тунелепрохідницького щита.

Безпосереднє будівництво: самі будівельні роботи триватимуть ще близько 2–3 років.

Чому це так довго і дорого

Головна складність полягає в геологічних особливостях київського рельєфу. Через нестійкі ґрунти тунель неможливо прокласти безпосередньо вздовж дна річки — його доведеться заривати значно глибше, пробиваючи тунель у більш міцних та стійких шарах породи.

Крім того, масштаб робіт не обмежується лише підземною частиною: проєкт вимагає зведення нової розгалуженої інфраструктури та під’їзних автошляхів з обох берегів Дніпра.

Через це підземна переправа коштуватиме столичному бюджету в 3–5 разів дорожче, ніж звичайний автомобільний міст.

Раніше міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявив про те, що у Києві планують створити резервні маршрути для сполучення між лівим і правим берегами Дніпра на випадок пошкодження або перекриття мостів. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Паралельно розглядають більш масштабний варіант — будівництво тунелю під Дніпром.

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Росія масово атакує мости України — останні новини

Нагадаємо, зранку вівторка, 6 жовтня, російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили. Є потерпілі. Спочатку було відомо про двох травмованих. Втім, кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки зросла до п’яти.

Раніше, 4 жовтня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Північному мосту в Києві. У результаті обстрілу на дорожньому покритті утворилася масштабна вирва, а асфальт навколо місця влучання зазнав суттєвих руйнувань.

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