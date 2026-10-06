Тоннель под Днепром в Киеве: сколько лет уйдет на строительство и какие есть подводные камни

Так мог бы выглядеть автомобильный тоннель под Днепром в Киеве / Иллюстрация: ukrmedia.news

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План строительства автомобильного тоннеля под Днепром в Киеве чрезвычайно сложный и длительный инфраструктурный проект, реализация которого займет по меньшей мере от 4 до 6 лет.

Об этом в эфире «День.LIVE» рассказал глава ОО «Совет по урбанистике Киева» Виталий Селик.

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По словам эксперта, процесс возведения такого объекта состоит из нескольких длительных этапов, поэтому скорых результатов ждать не стоит:

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Проектирование и изыскание: только подготовительные работы, исследования почв и создание официального проекта отнимут от 1 до 2 лет.

Заказ оборудования: примерно один год понадобится на изготовление специализированного туннелепроходческого щита.

Непосредственное строительство: сами строительные работы будут продолжаться около 2–3 лет.

Почему это так долго и дорого

Главная сложность состоит в геологических особенностях киевского рельефа. Из-за неустойчивых почв туннель невозможно проложить непосредственно вдоль дна реки — его придется зарывать значительно глубже, пробивая туннель в более крепких и устойчивых слоях породы.

Кроме того, масштаб работ не ограничивается только подземной частью: проект требует возведения новой разветвленной инфраструктуры и подъездных автодорог с обоих берегов Днепра.

Поэтому подземная переправа будет стоить столичному бюджету в 3–5 раз дороже, чем обычный автомобильный мост.

Ранее министр обновления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил о том, что в Киеве планируют создать резервные маршруты для сообщения между левым и правым берегами Днепра на случай повреждения или перекрытия мостов. Речь идет о насыпных дамбах с понтонными переправами. Параллельно рассматривают более масштабный вариант — строительство тоннеля под Днепром.

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Напомним, утром вторника, 6 октября, российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть потерпевшие. Сначала было известно о двух травмированных. Впрочем, количество пострадавших в результате утренней атаки возросло до пяти.

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