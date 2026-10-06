Квартира в Киеве за 4 тысячи: как выглядит самая дешевая аренда в столице (фото)

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Реклама

Пока средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве достигает 18 тысяч гривен, на рынке встречаются и супердешевые варианты. Например, в Соломенском районе сдают жилье всего за 4 тысячи гривен в месяц — это одна из самых низких цен в городе.

Об этом сообщает «Главком».

Реклама

Аренда квартиры в Киеве — что предлагают за 4 тысячи гривен

Квартира расположена на улице Донецкой, 7. Она имеет площадь 31,7 кв. м и расположена на третьем этаже 5-этажной «хрущевки» 1960-х годов. При заселении нужно оплатить за первый и последний месяц. Владельцы ищут арендаторов без животных.

Реклама

Жилье подготовлено к капитальному ремонту: оттуда вывезли всю мебель и вещи. В комнате остались старые обои, изношенный паркет и деревянные окна. Из комнаты есть выход на застекленный балкон с деревянной обшивкой, на которой шелушится краска.

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

«Квартира сдается без мебели, что позволяет обустроить пространство по собственному вкусу», — говорится в объявлении.

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Отмечается, что 6-метровая кухня находится в плохом состоянии. Имеются только газовая плита и мойка на изношенном линолеуме. Другой мебели или техники нет, поэтому холодильник и стиральную машину придется покупать или везти с собой.

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Дом расположен в удобном месте около Севастопольской площади. Рядом есть супермаркеты, учебные заведения, скверы и транспорт до центра и железнодорожного вокзала.

Реклама

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Справка: улица Донецкая расположена на Чоколовке и пролегает от Севастопольской площади до железной дороги. Она возникла в 10-х годах XX века под названием Чоколовская (также встречалось название Кадетская), а современное название получила в 1952 году. Застройка улицы началась в 1950-х годах и представлена преимущественно «сталинками» и «хрущевками», в то время как современных многоэтажек здесь немного.

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Аренда квартиры в Киеве за 4 тысячи / © OLX

Аренда квартиры в Украине — последние новости

Напомним, на западе Украины — новый ценовой рекорд на рынке аренды. В Ужгороде за отдельные квартиры в новостройках просят уже 80-90 тысяч гривен в месяц. Цены растут, потому что накануне тяжелой зимы все больше людей ищут жилье в более безопасных регионах.

Ранее мы писали, что в Украине появилось объявление о продаже двухэтажного дома площадью около 56 кв. м всего за 25 тыс. грн. Жилье полностью утеплено, имеет все коммуникации, мебель, бытовую технику и дровяную печь.

Новости партнеров

Новости партнеров