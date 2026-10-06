В Киеве раздаются взрывы: первые детали

Атака на Киев / © ТСН

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Вечером, 6 октября, во время «желтой» воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — предупредил он.

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В свою очередь, в Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород и Киев.

Тем временем мониторинговые чаты предупреждают, что этой ночью для столицы есть особенная опасность от баллистики.

А в ответ на угрозу некоторые киевляне решили не ждать вероятного ракетного удара ночью, о котором предупреждал Владимир Зеленский и мониторинговые каналы, а переночевать в самом безопасном месте — метро.

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