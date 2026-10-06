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- Киев
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В Киеве раздаются взрывы: первые детали
Киев находится под атакой вражеских дронов. Работает ПВО, жители идут ночевать в метро из-за угрозы баллистики.
Вечером, 6 октября, во время «желтой» воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — предупредил он.
В свою очередь, в Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА мимо Киевского водохранилища по курсу Вышгород и Киев.
Тем временем мониторинговые чаты предупреждают, что этой ночью для столицы есть особенная опасность от баллистики.
А в ответ на угрозу некоторые киевляне решили не ждать вероятного ракетного удара ночью, о котором предупреждал Владимир Зеленский и мониторинговые каналы, а переночевать в самом безопасном месте — метро.