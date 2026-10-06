Сможет ли РФ полностью разрушить мосты в Киеве: эксперт объяснил, от чего это зависит

Выдержат ли мосты Киева удары «Шахедов» и ракет: эксперт объяснил, от чего это зависит / © УНИАН

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Россия стала наносить удары по мостам через Днепр в Киеве. Из-за того, что переправы время от времени перекрывают для устранения повреждений, столица столкнулась с едва ли не транспортным коллапсом. Однако киевлян волнует еще одно мнение — может ли РФ вообще разрушить или уничтожить киевские мосты.

Ответ на этот вопрос дал в интервью DW доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета, инженер-проектировщик и эксперт по техническому обследованию зданий и сооружений Андрей Корецкий (не путать с премьером Сергеем Корецким).

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Эксперт подчеркнул, что мост не является фортификационным сооружением. Он не рассчитан на прямое попадание артиллерийского снаряда или авиабомбы. Это гражданская конструкция.

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Корецкий привел пример, что в полотне Северного моста в результате вражеской атаки образовалось отверстие.

«Мостовое полотно не является основной держательной конструкцией. Это элемент моста, опирающийся на ригели, опоры, фундамент. Отверстие в нем можно устранить относительно быстро. Отверстие в проезжей части влияет на общее техническое состояние, но это влияние не так существенно, как повреждение несных конструкций, поддерживающих и распределяющих вес. Со сдержанным оптимизмом могу добавить: когда после атаки останавливали метро и движение по Южному мосту, то провели осмотр и движение открыли уже через полтора-два часа. Следовательно, полученные повреждения не показались критическими экспертам, осматривавшим мост», — отметил инженер.

Выдержат ли мосты удары дронов и ракет

Корецкий объясняет, что повредить или вывести из эксплуатации большой мостовой переход в Киеве с помощью одного или нескольких попаданий дронов почти невозможно — для этого нужно «невероятное стечение обстоятельств».

«Чтобы понять, выдержит ли мост или нет, нужно больше выходных данных. Например, „Шахеды“ летали с 50 килограммами или 90 килограммами взрывчатки? Это разное влияние. Крылатая ракета несет еще больше, а баллистика, „цирконы“ — это снова другое влияние», — пояснил он.

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Несмотря на то, что гражданские инженерные сооружения изначально не рассчитывались на взрывные волны от ракет или беспилотников, их спасает заложенный при проектировании запас прочности.

«Мосты не были рассчитаны на „Шахеды“ или ракеты. Но определенный запас прочности за счет заложенных при проектировании коэффициентов надежности есть, и сейчас этот ресурс работает на нас — помогает снизить влияние ударной волны на конструкцию», — отметил эксперт.

Напомним, в Киеве 6 октября образовались масштабные пробки на мостах через Днепр.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) объяснили, какова цель российских ударов по мостам.

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