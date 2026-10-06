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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Северный мост в Киеве восстановили после удара РФ — что известно о проезде

Мостовики рассказали о состоянии покрытия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Северный мост в Киеве восстановили после удара РФ — что известно о проезде

Северный мост Фото иллюстративный / © УНІАН

В Киеве завершили восстановительные работы на участке Северного моста, который был поврежден в результате атаки 4 октября.

Об этом сообщили в КГГА.

Работы выполнили специалисты КП «Киевавтодоргород».

На поврежденной части моста была восстановлена конструкция и дорожное покрытие. В частности, специалисты укрепили основание проезжей части, после чего накрыли поврежденный участок специальной металлической плитой и восстановили асфальтобетонное покрытие.

Также мостовики отремонтировали поврежденные конструктивные элементы, соединяющие отдельные части моста, обеспечивающие его прочность и устойчивость.

До этого специалисты КП «Киевтеплоэнерго» восстановили поврежденную тепломагистраль. В результате жители Деснянского района снова получают горячую воду.

Что известно об атаке и состоянии Северного моста

Напомним, в начале октября Россия начала атаковать мосты через Днепр в Киеве.

Под ударами оказался Южный мост, а затем Северный. В результате удара на Северном мосту было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Враг модифицировал дроны Герань и Молния американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.

Городские власти также изменили правила движения мостами во время воздушных тревог.

А с 5 по 9 октября запустила 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница. Они курсируют в часы пик — с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

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