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Северный мост в Киеве восстановили после удара РФ — что известно о проезде
Мостовики рассказали о состоянии покрытия.
В Киеве завершили восстановительные работы на участке Северного моста, который был поврежден в результате атаки 4 октября.
Об этом сообщили в КГГА.
Работы выполнили специалисты КП «Киевавтодоргород».
На поврежденной части моста была восстановлена конструкция и дорожное покрытие. В частности, специалисты укрепили основание проезжей части, после чего накрыли поврежденный участок специальной металлической плитой и восстановили асфальтобетонное покрытие.
Также мостовики отремонтировали поврежденные конструктивные элементы, соединяющие отдельные части моста, обеспечивающие его прочность и устойчивость.
До этого специалисты КП «Киевтеплоэнерго» восстановили поврежденную тепломагистраль. В результате жители Деснянского района снова получают горячую воду.
Что известно об атаке и состоянии Северного моста
Напомним, в начале октября Россия начала атаковать мосты через Днепр в Киеве.
Под ударами оказался Южный мост, а затем Северный. В результате удара на Северном мосту было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.
Враг модифицировал дроны Герань и Молния американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.
Городские власти также изменили правила движения мостами во время воздушных тревог.
А с 5 по 9 октября запустила 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница. Они курсируют в часы пик — с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.