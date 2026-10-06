Північний міст Фото ілюстративне / © УНІАН

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У Києві завершили відновлювальні роботи на ділянці Північного мосту, яка була пошкоджена внаслідок атаки 4 жовтня.

Про це повідомили в КМДА.

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Роботи виконали фахівці КП «Київавтошляхміст».

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На пошкодженій частині мосту відновили конструкцію та дорожнє покриття. Зокрема, спеціалісти укріпили основу проїжджої частини, після чого накрили пошкоджену ділянку спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття.

Також мостовики відремонтували пошкоджені конструктивні елементи, які з'єднують окремі частини мосту та забезпечують його міцність і стійкість.

До цього фахівці КП «Київтеплоенерго» відновили пошкоджену тепломагістраль. У результаті жителі Деснянського району знову отримують гарячу воду.

Що відомо про атаку і стан Північного мосту

Нагадаємо, на початку жовтня Росія почала атакувати мости через Дніпро в Києві.

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Під ударами опинився Південний міст, а згодом — Північний. Внаслідок удару на Північному мосту було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Ворог модифікував дрони «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику перед зимовою кампанією ударів.

Міська влада також змінила правила руху мостами під час повітряних тривог.

А від 5 до 9 жовтня запустила 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця. Вони курсують у години пік — від 6:00 до 9:00 та від 16:00 до 21:00.

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