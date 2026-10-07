Ветерана после столкновений на Теремках задержали с применением силы: адвокаты заявили о превышении власти

Теремки / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

В Киеве ветерана Любомира Дмитришина, участвовавшего в протестах на Теремках , которого полиция считает организатором столкновений, задержали с применением силы. Его адвокаты заявили о возможных признаках превышения власти со стороны отдельных правоохранителей.

По словам защитников из юридической компании Miller , во время обыска полицейские якобы безосновательно применили к Дмитришину физическую силу, а затем задержали его, не объяснив причин. Адвокаты также утверждают, что правоохранители не показали документов, подтверждающих их полномочия, а в определении суда были ошибки в адресе и фамилии ветерана.

Реклама

Защита также заявила об отсутствии непрерывной видеофиксации во время следственных действий и о том, что права Дмитришина разъяснили уже после завершения обыска. Кроме того, правоохранители изъяли телефон и ноутбук его жены, хотя, по данным адвокатов, она не участвовала в протестах.

Реклама

Адвокаты обратились в суд с требованием проверить законность задержания и намерены инициировать уголовное производство по возможному превышению власти. Сестра Дмитришина Ярослава заявила, что во время задержания ее брат не сопротивлялся. На момент ее комментария он находился в СИЗО, а семья не имела с ним связи.

Протесты и стычки на Теремках – что известно

Конфликт возник вокруг строительства резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 , которая должна обеспечить теплоснабжение для 183 жилых домов, трех медучреждений и 18 школ и детсадов в случае аварийной остановки ТЭЦ-5. Первоначальный проект предусматривал снос 662 деревьев , однако после протестов местных жителей КГГА скорректировала вариант, объявив о сохранении около 160 деревьев и удалении примерно десяти.

21 сентября в Голосеевском районе Киева возобновились работы по строительству резервной теплотрассы, которые в августе останавливали из-за требований местных жителей прекратить уничтожение 600 деревьев.

«Киевтеплоэнерго» заявило, что проложит теплотрассу по оптимизированному плану и избежит массовой вырубки местного парка.

Реклама

Несмотря на это, в столичном микрорайоне собрались местные жители, которые выступали против строительства из-за потенциального уничтожения деревьев.

22 сентября протесты продолжились, в соцсетях появилась информация о первой пострадавшей женщине, получившей травму руки во время этих событий.

27 сентября на Теремках в Киеве во время очередного протеста против вырубки деревьев для строительства теплотрассы произошли столкновения между протестующими и полицией. Тогда одна из участниц акции сообщила, что ветерана Любомира насильно задержали и вывезли в неизвестном направлении.

Новости партнеров

Новости партнеров