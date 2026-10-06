Навіщо на мостах натягують сітки та чи дійсно вони захистять від «Шахедів»: ветеран пояснив

Сітки на мостах у Києві від «Шахедів»

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Ініціатива зі встановлення захисних сіток на мостах у Києві спровокувала хвилю скепсису в соцмережах — дописувачі зауважили, що сітки, які ефективні в прифронтових громадах від FPV, навряд чи допомуть від «Шахедів», чи тим більше ракет.

Чи врятують сітки на мостах від прямого влучання «Шахеда», розповів ветеран, екс-військовий батальйону безпілотних систем «Інквізиція» 59-ї ОМБр Олександр Карпюк з ніком Serg Marco.

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Суперечки про те, чи витримають сітки «Шахед», він назвав «не дуже доречними».

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За його словами, захисні сітки, які встановлюють на мостах, не здатні зупинити прямий удар «Шахеда» чи ракети з кумулятивною бойовою частиною, однак вони виконують іншу критично важливу функцію — захищають цивільний транспорт від падіння уламків збитих дронів.

«Шахед» збитий чи то туреллю, чи то перехоплювачем, чи то ракетою, після збиття не випаровується в повітрі. Його уламки або фюзеляж продовжує падати вперед, і якщо ціллю був міст- то його уламки можуть впасти на машини які там знаходяться», — пояснив військовий.

Тому ініціативу з сітками особисто він оцінює, як дуже корисну.

«Але маю надію що їх будуть і відповідно обслуговувати, щоб після зимового обледеніння вони не падали на машини створюючи ДТП. Бо таких випадків в зоні бойових дій вистачало», — додав Serg Marco.

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Відео t.me/surprise_ua

Удари РФ по мостах — останні новини

Унаслідок системних російських атак на мости Києва на початку жовтня столична транспортна інфраструктура зазнала значних ушкоджень. Відтоді щоранку місто потерпає від заторів, через що громадський транспорт курсує із затримками, а ціни на таксі злітають у рази. Зокрема, 6 жовтня на мостах через Дніпро утворилися значні затори.

Аналітики ISW вважають, що удари РФ по мостах у Києві є частиною ширшої повітряної кампанії, спрямованої на тиск на транспортну інфраструктуру столиці.

Водночас інженер переконаний, що повністю зруйнувати мости в Києві кількома ударами дронів майже неможливо — для цього потрібен збіг багатьох обставин. Попри те, що мости не проєктували під ракетні чи дронові удари, запас міцності конструкцій допомагає зменшувати вплив вибухової хвилі.

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