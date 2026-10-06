Зачем на мостах натягивают сетки и действительно ли они защитят от «Шахедов»: ветеран объяснил

Сетки на мостах в Киеве от «Шахедов»

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Инициатива по установке защитных сеток на мостах в Киеве спровоцировала волну скепсиса в соцсетях — пользователи отметили, что сетки, эффективные в прифронтовых громадах от FPV, вряд ли помогут от «Шахедов» или тем более ракет.

Спасут ли сетки на мостах от прямого попадания «Шахеда», рассказал ветеран, экс-военный батальон беспилотных систем «Инквизиция» 59-й ОМБр Александр Карпюк с ником Serg Marco.

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Споры о том, выдержат ли сетки «Шахед», он назвал «не очень кстати».

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По его словам, устанавливаемые на мостах защитные сетки не способны остановить прямой удар «Шахеда» или ракеты с кумулятивной боевой частью, однако они выполняют другую критически важную функцию — защищают гражданский транспорт от падения обломков сбитых дронов.

«Шахед» сбит то ли турелью, то ли перехватчиком, то ли ракетой, после ущерба не испаряется в воздухе. Его обломки или фюзеляж продолжает падать вперед, и если целью был мост — то его обломки могут упасть на находящиеся там машины», — объяснил военный.

Поэтому инициативу с сетями лично он оценивает как очень полезную.

«Но надеюсь, что их будут и соответственно обслуживать, чтобы после зимнего оледенения они не падали на машины, создавая ДТП. Так как таких случаев в зоне боевых действий хватало», — добавил Serg Marco.

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Відео t.me/surprise_ua

Удары РФ по мостам — последние новости

В результате системных российских атак на мосты Киева в начале октября столичная транспортная инфраструктура получила значительные повреждения. С тех пор каждое утро город страдает от пробок, из-за чего общественный транспорт курсирует с задержками, а цены на такси взлетают в разы. В частности, 6 октября на мостах через Днепр образовались значительные пробки.

Аналитики ISW считают, что удары РФ по мостам в Киеве являются частью более широкой воздушной кампании, направленной на давление на транспортную инфраструктуру столицы.

В то же время инженер убежден, что полностью разрушить мосты в Киеве несколькими ударами дронов почти невозможно — для этого нужно стечение многих обстоятельств. Несмотря на то, что мосты не проектировались под ракетные или дроновые удары, запас прочности конструкций помогает уменьшать влияние взрывной волны.

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