Житло на Новий рік у Києві: скільки коштує зупинитися у хостелі, готелі та квартирі

Житло на Новий рік у Києві: скільки коштує зупинитися у хостелі, готелі та квартирі

Більшість номерів вже заброньовано, але ще можна встигнути знайти потрібний варіант.

Наприкінці грудня у Києві серед туристів зростає попит на житло. Мандрівники хочуть провести новорічні свята у столиці. На початку 2022 року це коштуватиме від 216 гривень за ніч за двох людей.

ТСН.ua за допомогою сайту Booking.com дізнався, скільки коштує зупинитися на вихідні у різних готелях, хостелах та квартирах Києва, та чи є ще вільні місця.

Хостел

Найдешевший варіант для мандрівників – хостел. Дві ночі, з 1 по 3 січня, переночувати вдвох у загальному номері для чоловіків та жінок коштуватиме щонайменше 432 гривні. Ближче до центру ціна трохи дорожча – від 480 гривень. Найдорожчий хостел у Києві коштуватиме 2 000 гривень за двох.

booking.com

booking.com

Готель

Двомісний номер у столиці на новорічні свята за дві ночі коштуватиме щонайменше 869 гривень. Готель ближче до центру коштуватиме 1 600 – 2 000 гривень. У вартість проживання не включено сніданки.

booking.com

Квартира

Зняти однокімнатну квартиру на дві ночі коштуватиме мінімум 1350 гривень. На сайті пропонують багато таких варіантів із різною віддаленістю від центру.

booking.com

booking.com

Зазначимо, що серед усіх пропозицій на сайті вже заброньовано понад 70%. Тож, якщо ви хочете відпочити у Києві на новорічні свята, варто обирати житло вже зараз. Залишитися у хостелі вдвох на дві ночі, з 1 по 3 січня, коштуватиме від 432 гривень. У готелі трохи дорожче - 869 гривень. Орендувати однокімнатну квартиру коштує від 1350 гривень.

Нагадаємо, що незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є багато варіантів, де весело провести новорічну ніч. ТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.

Як орендувати житло на новий рік та не натрапити на шахраїв

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