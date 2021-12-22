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Житло на Новий рік у Києві: скільки коштує зупинитися у хостелі, готелі та квартирі

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Житло на Новий рік у Києві: скільки коштує зупинитися у хостелі, готелі та квартирі

УНІАН

Більшість номерів вже заброньовано, але ще можна встигнути знайти потрібний варіант.

Наприкінці грудня у Києві серед туристів зростає попит на житло. Мандрівники хочуть провести новорічні свята у столиці. На початку 2022 року це коштуватиме від 216 гривень за ніч за двох людей.

ТСН.ua за допомогою сайту Booking.com дізнався, скільки коштує зупинитися на вихідні у різних готелях, хостелах та квартирах Києва, та чи є ще вільні місця.

Хостел

Найдешевший варіант для мандрівників – хостел. Дві ночі, з 1 по 3 січня, переночувати вдвох у загальному номері для чоловіків та жінок коштуватиме щонайменше 432 гривні. Ближче до центру ціна трохи дорожча – від 480 гривень. Найдорожчий хостел у Києві коштуватиме 2 000 гривень за двох.

© booking.com
booking.com
© booking.com
booking.com

Готель

Двомісний номер у столиці на новорічні свята за дві ночі коштуватиме щонайменше 869 гривень. Готель ближче до центру коштуватиме 1 600 – 2 000 гривень. У вартість проживання не включено сніданки.

©
© booking.com
booking.com

Квартира

Зняти однокімнатну квартиру на дві ночі коштуватиме мінімум 1350 гривень. На сайті пропонують багато таких варіантів із різною віддаленістю від центру.

© booking.com
booking.com
© booking.com
booking.com

Зазначимо, що серед усіх пропозицій на сайті вже заброньовано понад 70%. Тож, якщо ви хочете відпочити у Києві на новорічні свята, варто обирати житло вже зараз. Залишитися у хостелі вдвох на дві ночі, з 1 по 3 січня, коштуватиме від 432 гривень. У готелі трохи дорожче - 869 гривень. Орендувати однокімнатну квартиру коштує від 1350 гривень.

Нагадаємо, що незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є багато варіантів, де весело провести новорічну нічТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.

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