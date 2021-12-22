У Київській області водій Volkswagen Caddy зіткнувся з мікроавтобусом Renаult Trafic: четверо травмованих

ДТП сталася на автошляху Біла Церква-Сквира поблизу села Шамраївка.

У Київській області водій Volkswagen Caddy зіткнувся з мікроавтобусом Renаult Trafic. В результаті зіткнення постраждали четверо людей.

ДТП сталася сьогодні, 22 грудні, о 8 ранку на автошляху Біла Церква-Сквира поблизу села Шамраївка.

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Про це повідомила поліція Київської області.

Слідчий, з'ясував, що 32-річний менеджер підприємства, який керував автомобілем Volkswagen Caddy не впорався з керуванням. В результаті цього він виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем Renаult Trafic, під керуванням 56-річного водія.

"У результаті зіткнення постраждало четверо осіб: три пасажирки мікроавтобуса віком 41, 45 та 47 років з численними травмами госпіталізовано до медичного закладу. Крім цього, до лікарні госпіталізували 27-річного пасажира легковика з забійною раною голови, закритою черепно-мозковою травмою та травмою руки", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі Білої Церкви за фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

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