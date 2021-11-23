У Києві знайдено мертвим колишнього суддю Солом'янського суду Києва Зінченка

У поліції кажуть про самогубство, але адвокатка Зінченка запевняє, що його застрелили.

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка.

Про це пишуть "Українські новини" із посиланням на коментар поліції.

"Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство", – повідомили в поліції.

Інших деталей у відомстві не повідомили.

Водночас адвокатка Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

Зазначимо, екссуддя Зінченко свого часу фігурував у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами.

Нагадаємо, 26 січня 2017 року на хабарі спіймали суддю Солом'янського суду міста Києва Сергія Зінченка і помічника адвоката. Вони підозрюються у тому, що отримали 22 тисячі доларів за зняття арешту на майно, яке перебувало в заставі.

27 січня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру Сергію Зінченку. Суддю підозрювали у шахрайстві та підкупі високопосадових осіб. За це можна одержати до 12 років із конфіскацією. Посередника, в машині якого знайшли 22 тисячі доларів, також повідомили про підозру - у даванні хабара.

У березні 2018 року Зінченку повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництві у підробленні документів. Але згодом слідчі начебто з’ясували додаткові обставини і виникла потреба повідомити змінену підозру.