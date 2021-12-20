У Києві біля станції метро "Академмістечко" раптово помер чоловік посеред тротуару

У Києві біля станції метро "Академмістечко" раптово помер чоловік посеред тротуару

Місцеві кажуть, що чоловік міг отруїтися фальсифікованим алкоголем із наливайки на зупинці.

У Києві біля станції метро "Академмістечко" раптово помер чоловік посеред тротуару.

Сталося це 20 грудня біля виходу на вулицю Єфремова.

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Про це повідомляє "Телеканал "Київ".

Причина смерті чоловіка наразі невідома, на місці працює слідчо-оперативна група.

Проте, місцеві кажуть, що чоловік міг отруїтися фальсифікованим алкоголем із наливайки на зупинці.

"Поруч із місцем розташований білий кіоск-наливайка. Мешканці зазначають, що там регулярно таке відбувається", - йдеться у повідомленні під фото.

Нагадаємо, у Києві від сьогодні, 20 грудня, запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов. Синоптики попереджають – попереду морози.

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