Місцеві кажуть, що чоловік міг отруїтися фальсифікованим алкоголем із наливайки на зупинці.
У Києві біля станції метро "Академмістечко" раптово помер чоловік посеред тротуару.
Сталося це 20 грудня біля виходу на вулицю Єфремова.
Про це повідомляє "Телеканал "Київ".
Причина смерті чоловіка наразі невідома, на місці працює слідчо-оперативна група.
Проте, місцеві кажуть, що чоловік міг отруїтися фальсифікованим алкоголем із наливайки на зупинці.
"Поруч із місцем розташований білий кіоск-наливайка. Мешканці зазначають, що там регулярно таке відбувається", - йдеться у повідомленні під фото.
Нагадаємо, у Києві від сьогодні, 20 грудня, запрацюють пункти обігріву. Усе через погіршення погодних умов. Синоптики попереджають – попереду морози.
Читайте також:
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули
- Нова вартість проїзду у столиці: для киян — 12 грн, для "приїжджих" — до 20
- Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці