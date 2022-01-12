Якщо 13 січня сильна хуртовина, буде хороший урожай горіхів / Pexels

В Києві у ніч проти 13 січня буде лютий мороз

В Києві у ніч проти 13 січня буде лютий мороз

Температура опуститься до -19°C.

До Києва прийшли справжні хрещенські морози.

12 січня стовпчик термометра вдень показує -13°C.

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Про це йдеться у зведенні Українського гідрометцентру.

А в ніч проти 13 січня температура опуститься до -19°C. Це буде найхолодніша ніч нинішньої зими.

Укргідрометцентр

Від п'ятниці, 14 січня, температура поступово підвищуватиметься. І хоча вночі буде ще від -4°C до -6°C, вдень вже стовпчики термометра покажуть від -1°C до +1°C.

У суботу, 15 січня, вночі йтиме сніг, температура сягатиме від -1°C до -3°C, вдень – від -1°C до +1°C.

У неділю, 16 січня вночі знову похолоднішає: від -4°C до -6°C. А день обіцяє бути сонячним з температурою від -1°C до +1°C.

Нагадаємо, в усіх районах столиці працюють пункти обігріву.

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