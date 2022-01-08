У Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами: фото

До будинку не підведені жодні комунікації (газу немає, так само як і централізованого водопостачання та каналізації).

У Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами.

У житловому комплексі "Кузьмінський-2" біля Сирецького парку почала працювати твердопаливна котельня.

Про це написав очевидець Володимир Гуцул у Facebook.

"До будинку не підведені жодні комунікації (газу немає, так само як і централізованого водопостачання та каналізації). Єдине що є - це електричні кабелі, які йшли на будівельний майданчик. А значить, мешканці платять за світло в кілька разів більше, ніж решта киян", - написав він.

ЖК "Кузьмінський-2" пов’язують із забудовником-утікачем Анатолієм Войцеховським – засновником групи компаній "Укогруп". 14 незаконних об’єктів Войцеховського заарештували у лютому 2019 року.

Сам Войцеховський утік до Польщі, ЖК "Кузьмінський-2" не добудували. До будинку не підвели жодні комунікації: немає ні газу, ні централізованого водопостачання, ні каналізації. Тож жителі вимушені опалювати багатоповерхівку дровами, причому вони роблять це не перший рік.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року ТСН.ua вже повідомляв про проблеми мешканців "Кузьмінський-2". Тоді жителі розповідали, що за тиждень вони спалюють фуру лісу, щоб у квартирах було тепло. Зазначалося, що у будинку система опалення зроблена з порушенням протипожежних норм. Жителі приватного сектору, що поруч із ЖК "Кузьмінський-2", неодноразово плутали дим, що йде із труби багатоповерхівки, із пожежею й викликали рятувальників.

Кияни змушені опалювати 20-поверхові будинки дровами

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