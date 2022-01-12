У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 12 січня

Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.
Станом на ранок 11 січня у Києві зафіксовано 1 151 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 41 випадок менше, ніж 11 січня (1 192 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 321 784 людини (2 299 за добу)
- померли 8 328 людей (14 за добу)
У Київській області зафіксовано 187 705 випадків COVID-19 (266 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 177 994 людини (594 за добу)
- померли 4 747 людей (17 за добу)
Нагадаємо, у Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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