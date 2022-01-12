У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 12 січня

Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 січня у Києві зафіксовано 1 151 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 41 випадок менше, ніж 11 січня (1 192 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 321 784 людини ( 2 299 за добу)

людини ( за добу) померли 8 328 людей (14 за добу)

У Київській області зафіксовано 187 705 випадків COVID-19 (266 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 177 994 людини ( 594 за добу)

людини ( за добу) померли 4 747 людей (17 за добу)

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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