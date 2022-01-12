Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 12 січня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві кількість випадків коронавірусу продовжує зростати: статистика на 12 січня

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 січня у Києві зафіксовано 1 151 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 41 випадок менше, ніж 11 січня (1 192 випадки коронавірусу)

Загалом у столиці підтверджено 340 975 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 321 784 людини (2 299 за добу)
  • померли 8 328 людей (14 за добу)

У Київській області зафіксовано 187 705 випадків COVID-19 (266 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 177 994 людини (594 за добу)
  • померли 4 747 людей (17 за добу)

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що двох доз її COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Наступна публікація