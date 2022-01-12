Смертельна ДТП під Києвом: не розминулися легковик та вантажівка

Загинув водій легковика.
Смертельна аварія у Київській області: увечері неподалік села Мирне не розминулися легковик та вантажівка.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.
За попередньою інформацією, "Камаз" не надав перевагу в русі. Уникнути зіткнення було неможливо. Воно сталося в той момент, коли вантажівка повертала ліворуч, а легковик - рухався прямо.
За кермом легкового авто був 36-річний водій із Переяслава. Від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП.
Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.
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