У Києві в парку помітили лисицю: відео

У Києві в парку помітили лисицю: відео

Тварина купалася у снігові в парку Відрадний у Солом'янському районі столиці.

У Києві в парку помітили лисицю.

Тварину купалася у снігові в парку "Відрадний" у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відео.

Користувачі зазначають, що лисицю тут бачать часто, але звідки вона – ніхто не знає.

Люди пишуть, що лисиця навіть потоваришувала з собаками, яких вигулюють місцеві мешканці.

Відео, яке зняли господарі песиків, опублікували у соцмережах.

На ньому видно, як тварина зовсім не боїться людей і собак та спокійно сидить поряд. Один з песиків вирішив поганятися за лисичкою і вона втекла.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних птахів.

Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

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