В Киеве в парке заметили лису: видео

В Киеве в парке заметили лису: видео

Животное купалось в снегу в парке Отрадный в Соломенском районе столицы.

В Киеве в парке была замечена лиса.

Животное купалось в снегу в парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы.

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Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал видео.

Пользователи отмечают, что лису здесь видят часто, но откуда она – никто не знает.

Люди пишут, что лиса даже подружилась с собаками, которых выгуливают местные жители.

Видео, которое сняли хозяева собак, опубликовали в соцсетях.

На нем видно, как животное совсем не боится людей и собак и спокойно сидит рядом. Одна из собак решила погоняться за лисой и она убежала.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

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