В Киеве в парке заметили лису: видео

Животное купалось в снегу в парке Отрадный в Соломенском районе столицы.
В Киеве в парке была замечена лиса.
Животное купалось в снегу в парке "Отрадный" в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал видео.
Пользователи отмечают, что лису здесь видят часто, но откуда она – никто не знает.
Люди пишут, что лиса даже подружилась с собаками, которых выгуливают местные жители.
Видео, которое сняли хозяева собак, опубликовали в соцсетях.
На нем видно, как животное совсем не боится людей и собак и спокойно сидит рядом. Одна из собак решила погоняться за лисой и она убежала.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц.
Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.
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