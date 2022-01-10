В Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц: фото

В настоящее время сотрудники заповедника насчитали 11 орланов.

В Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц – пару орланов-белохвостов.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Также читайте В заброшенном селе возле ЧАЭС заметили самого маленького в мире орла: фото

"Пара в буквальном смысле: самка со взъерошенными перьями на голове и немного меньший пернатой подруги самец", — говорится в сообщении под фото.

Эти взрослые птицы зафиксированы на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).

В течение 28-29 декабря сотрудники Чернобыльского заповедника насчитали 11 орланов.

Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее.

Кроме того, специалисты не могли сосчитать всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория – очень большая.

Справка: Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится на старых участках леса у больших водоемов – озер, рек. Зимой основа питания орланов – погибшие животные или остатки животных, добытых волками.

В гнездовой период питаются рыбой, птицами и небольшими животными. Даже в летний период на пруду-охладителе ЧАЭС можно наблюдать до 15 орланов, среди которых большая часть – не половозрелые птицы. Гнездовая популяция стабильна и имеет тенденцию к увеличению.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

Читайте также: