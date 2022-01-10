В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен: фото

В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен: фото

Предприимчивый хозяин просит за такую комнату 3500 гривен и еще 500 гривен за коммунальные услуги.

В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен.

Предприимчивый хозяин просит за такую комнату 3500 гривен и еще 500 гривен за коммунальные услуги.

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Об этом написал в Facebook пользователь Дмитрий Макагон и обнародовал фото квартиры балкона и скриншот объявления, поскольку владелец квартиры его уже удалил.

Мужчина отметил, что в Сети появилось объявление о сдаче комнаты на балконе квартиры.

"Спешите успеть! Снять комнату – она же застекленный балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов", — заметил Макагон.

В объявлении сказано, что комната расположена в квартире по улице Академика Курчатова, 8. До ближайшей станции метро 25 минут пешком. Комната сдается в многокомнатной квартире, где проживают девушки.

"Если вас интересует стабильность, тишина, собственное пространство и не пугает компактность, то можете приезжать на просмотр", — говорится в объявлении.

Напомним, в Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.

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