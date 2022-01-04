Как олени в Чернобыльском заповеднике ищут еду: появились фото

Как олени в Чернобыльском заповеднике ищут еду: появились фото

Фотографии – из фотоловушек Чернобыльского заповедника.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как олени ищут еду.

Животные чувствуют, что самая длинная ночь прошла и инстинктивно подстраиваются к новому ритму.

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Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Праздники праздниками, а на работу, прогулку или поиск еды выйти надо...", — говорится в сообщении под фото.

Отмечается, что фотографии из фотоловушек Чернобыльского заповедника.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.

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