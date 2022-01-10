Кабину мгновенно охватил огонь: в Киеве на Столичном шоссе загорелся трактор (фото)

Кабину мгновенно охватил огонь: в Киеве на Столичном шоссе загорелся трактор (фото)

Во время движения произошло короткое замыкание.

В Киеве на Московском шоссе загорелся трактор.

Кабину мгновенно охватил огонь.

Об этом сообщил паблик "Магнолия TV" и обнародовал фото.

Выяснилось, что во время движения произошло короткое замыкание.

К счастью, водитель успел выскочить из пылающей машины.

Пожар до приезда спасателей удалось погасить проезжавшим мимо очевидцам.

Напомним, возле моста Патона заметили мужчину, который вел себя довольно странно. Он бежал по трассе в одних трусах. Кроме того, у него был порезан живот.

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