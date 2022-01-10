Кабину мгновенно охватил огонь: в Киеве на Столичном шоссе загорелся трактор (фото)

Во время движения произошло короткое замыкание.
В Киеве на Московском шоссе загорелся трактор.
Кабину мгновенно охватил огонь.
Об этом сообщил паблик "Магнолия TV" и обнародовал фото.
Выяснилось, что во время движения произошло короткое замыкание.
К счастью, водитель успел выскочить из пылающей машины.
Пожар до приезда спасателей удалось погасить проезжавшим мимо очевидцам.
Напомним, возле моста Патона заметили мужчину, который вел себя довольно странно. Он бежал по трассе в одних трусах. Кроме того, у него был порезан живот.
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