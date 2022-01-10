Медики одной из больниц Киева организовали схему с фейковой вакцинацией от коронавируса: фото

Медики одной из больниц Киева организовали схему с фейковой вакцинацией от коронавируса: фото

За поддельный международный сертификат дельцы брали от 4 до 6 тысяч гривен.

Медики одной из больниц Киева организовали схему с фейковой вакцинацией от коронавируса.

За поддельный международный сертификат дельцы брали от 4 до 6 тысяч гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями Подольского УП ГУ НП в г. Киеве по материалам центрального аппарата СБУ разоблачена группа лиц, занимавшихся подделкой свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение. Установлено, что в указанную группу лиц входили врачи и работники одной из больниц города Киева, организовавшие противоправную схему по незаконной выдаче международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тысяч гривен", — говорится в сообщении прокуратуры.

Один из участников группы осуществлял поиск потенциальных клиентов и принимал от них заказы, после чего передавал данные о заказчиках медицинским работникам. В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія".

Вырученные от клиентов деньги перепрятывались на счет другого участника группы, который их обналичивал и распределял между участниками противоправной схемы.

На основании постановлений суда проведены обыски в одной из столичных больниц и мест проживания фигурантов. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства на общую сумму свыше 1,8 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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