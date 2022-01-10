Кабіну миттєво охопив вогонь: у Києві на Столичному шосе загорівся трактор (фото)

Кабіну миттєво охопив вогонь: у Києві на Столичному шосе загорівся трактор (фото)

Під час руху сталося закорочення.

У Києві на Столичному шосе загорівся трактор.

Кабіну миттєво охопив вогонь.

Про це повідомив паблік "Магнолія TV" та оприлюднив фото.

З'ясувалося, що під час руху сталося закорочення.

На щастя, водій встиг вискочити машини, що палала.

Пожежу до приїзду рятувальників вдалося погасити очевидцям, які проїжджали повз.

Нагадаємо, біля моста Патона помітили чоловіка, який поводився досить дивно. Він біг трасою у самих трусах. Крім того, у нього був порізаний живіт.

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