Як олені у Чорнобильському заповіднику шукають їжу: з'явилися фото

Як олені у Чорнобильському заповіднику шукають їжу: з'явилися фото

Світлини – з фотопасток Чорнобильського заповідника.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як олені шукають їжу.

Тварини відчувають, що найдовша ніч вже минула та інстинктивно підлаштовуються до нового ритму.

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Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Свята святами, а на роботу, прогулянку чи пошук їжі вийти таки треба…", - йдеться у дописі під фото.

Зазначається, що світлини – з фотопасток Чорнобильського заповідника.

Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.

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