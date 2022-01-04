Як олені у Чорнобильському заповіднику шукають їжу: з'явилися фото

Світлини – з фотопасток Чорнобильського заповідника.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як олені шукають їжу.
Тварини відчувають, що найдовша ніч вже минула та інстинктивно підлаштовуються до нового ритму.
Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
"Свята святами, а на роботу, прогулянку чи пошук їжі вийти таки треба…", - йдеться у дописі під фото.
Зазначається, що світлини – з фотопасток Чорнобильського заповідника.
Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.
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