Як звірі у Чорнобильському заповіднику зустрічають казкові світанки: з'явилися фото

Мешканці заповідника відчувають, що найдовша ніч вже минула та інстинктивно підлаштовуються до нового ритму.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

Мешканці заповідника відчувають, що найдовша ніч вже минула та інстинктивно підлаштовуються до нового ритму.

Також читайте У Чорнобильському заповіднику молодий вовк грався та позував фотографу: фото

"Це – зірка? Це – сонце! Таким небесне світило може бути над Заповідником: сонце-зірка, під ритм руху якого – схід-захід – інстинктивно підлаштовуються звірі. Ті, хто не заснув взимку, тягнуться до його тепла, аби зловити скупе проміння золотого диска десь за лісом. Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя. А поки – пелена холодних блискучих снігів, колючих морозів, новорічних свят, різдвяних зірок і…нових світанків", - йдеться у дописі під фото.

Зазначається, що світлини – з фотопасток Чорнобильського заповідника та Станіслава Гуменюка.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали рідкісного птаха, який атакує дослідників.

Крім того, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

Читайте також: