У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень: фото

У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень: фото

Заповзятливий господар просить за таку кімнату 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні послуги.

У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень.

Заповзятливий господар просить за таку кімнату 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні послуги.

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Про це написав у Facebook користувач Дмитро Макагон і оприлюднив фото квартири балкона та скриншот оголошення, оскільки власник квартири вже його видалив.

Чоловік зазначив, що у Мережі з’явилося оголошення про здачу кімнати на балконі квартири.

"Поспішайте встигнути! Зняти кімнату – вона ж засклений балкон, на Лісовому за 4 тисячі. Країна стартапів", - зауважив Макагон.

В оголошенні сказано, що кімната розташована в квартирі по вулиці Академіка Курчатова, 8. До найближчої станції метро 25 хвилин пішки. Кімната здається в багатокімнатній квартирі, де проживають дівчата.

"Якщо вас цікавить стабільність, тиша, власний простір, і не лякає компактність, то можете приїжджати на перегляд", - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, у Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами.

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