Медики однієї з лікарень Києва організували схему з фейковою вакцинацією від коронавірусу: фото

Медики однієї з лікарень Києва організували схему з фейковою вакцинацією від коронавірусу: фото

За підробний міжнародний сертификат ділки брали від 4 до 6 тисяч гривень.

Медики однієї з лікарень Києва організували схему з фейковою вакцинацією від коронавірусу.

За підробний міжнародний сертификат ділки брали від 4 до 6 тисяч гривень.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами центрального апарату СБУ викрито групу осіб, які займалися підробленням свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду. Установлено, що до вказаної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень міста Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду у розмірі від 4 до 6 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів та приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам. Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Отримані від клієнтів гроші переховувались на рахунок іншого учасника групи, який їх обготівковував та розподіляв між учасниками протиправної схеми.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в одній з столичних лікарень та місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1, 8 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. Перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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