У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних птахів: фото

Наразі співробітники заповідника нарахували 11 орланів.

У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних птахів - пару орланів-білохвостів.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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"Пара в буквальному значенні: самиця зі скуйовдженим пір’ям на голові й трохи менший за пернату подругу самець", - йдеться у повідомленні під фото.

Цих дорослих птахів зафіксовано на заповідній території під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla).

Протягом 28-29 грудня співробітники Чорнобильського заповідника нарахували 11 орланів.

Такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимувало південніше.

Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів Заповідника, оскільки його територія – дуже велика.

Довідка: Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на теренах Чорнобильського заповідника. Гніздується в старих ділянках лісу біля великих водойм – озер, річок. Взимку основа поживи орланів – загиблі тварини або залишки тварин, здобутих вовками.

У гніздовий період харчуються рибою, птахами і невеликими тваринами. Навіть в літній період на ставку-охолоджувачі ЧАЕС можна спостерігати до 15 орланів, серед яких більша частина – не статевозрілі птахи. Гніздова популяція є стабільною і має тенденцію до збільшення.

Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

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