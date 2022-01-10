У Києві на Старий Новий рік очікується мороз до -15°С

У Києві на Старий Новий рік очікується мороз до -15°С

Стрімке похолодання синоптики прогнозують від 12 січня.

Тиждень у Києві розпочався з невеликого морозу та похмурої погоди.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці стовпчики термометрів коливатимуться від -1°С до -3°С, ближче до ночі опустяться до -4°С. На дорогах ожеледиця.

Весь день небо столиці буде затягнуте хмарами, але опадів не передбачається. Вітер - північно-західного і північного напрямків, зі швидкістю до 3 м/с.

Однак протягом тижня у столиці очікується суттєве похолодання до -15°С градусів.

Стрімке похолодання синоптики прогнозують від 12 січня. Так, в ніч на середу стовпчики термометрів коливатимуться від -12°С до -14°С, вдень очікується від -9°С до -11°С.

А в ніч проти 13 січня стовпчики термометрів опустяться до -15°С. Вдень прогнозується від -8°С до -10°С.

На Старий Новий рік, 14 січня, вночі буде від -13°С до -15°С, вдень очікується від -5°С до -7°С.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю сталася ДТП. На вул. Грінченка зіткнулися легковик Mitsubishi та мікроавтобус Mercedes.

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