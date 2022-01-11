Вночі у Києві суттєво похолоднішає: в усіх районах працюють пункти обігріву (адреси)

Температура повітря опуститься до -14°C і триматиметься вдень 12 січня.
Вночі у Києві суттєво похолоднішає: в усіх районах працюють пункти обігріву.
В ніч проти 12 січня температура повітря опуститься до 14° морозу і триматиметься вдень 12 січня. У ніч проти 13 січня похолоднішає до 17° морозу.
Про це йдеться на сайті КМДА.
У всіх районах столиці продовжують працювати пункти обігріву. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.
Стаціонарні пункти обігріву населення, розміщені на території Києва в зимовий період 2021–2022 років. Перелік адрес:
Окрім того, додаткові пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".
Також у холодну пору року в місті працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного місця проживання. Патруль виїжджає у місця скупчення безхатченків, проводить серед них інформаційну роботу та надає їм теплі одяг та взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати в теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися під час значного зниження температури повітря:
- одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
- взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
- заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
- підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
- не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
- у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
Нагадаємо, у Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами.
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