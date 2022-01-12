"90-ті повертаються - це гоп-стоп": журналіст Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням

"90-ті повертаються - це гоп-стоп": журналіст Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням

Під час інтерв'ю у журналіста був помітний синець під лівим оком.

У Києві грабіжники напали на відомого теле- та радіоведучого, журналіста, редактора та актора Андрія Куликова. Інцидент стався 7 січня вранці біля Повітрофлотського мосту.

Куликов дав перше інтерв'ю після нападу "Магнолії TV".

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Під час інтерв'ю у журналіста був помітний синець під лівим оком.

Постраждалий журналіст розповів, що до нього підійшли декілька молодиків, які вигукнули "90-ті повертаються – це гоп-стоп".

Після цього його кілька разів вдарили по голові та повалили на землю. А далі погрожували та змусили віддати гроші, банківську картку та мобільний телефон.

Куликов пішки дійшов до найближчого відділення поліції, де написав раду заяву. Правоохоронці викликали йому карету швидкої допомоги. Коли лікарі приїхали, то перевірили у нього тиск, оглянули і відвезли до лікарні.

У медзакладі потерпілому зробили рентген черепа та перевірили грудну клітку. Серйозних травм у Куликова виявлено не було.

Нагадаємо, нападників на Куликова затримано. Ними виявилися уродженці Миколаївської та Волинської областей, 1998 р. н. Один з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом вчинення крадіжки. Їм повідомлено про підозру.

Суд обрав грабіжникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

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