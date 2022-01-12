В Киеве в ночь на 13 января будет сильный мороз

Температура опустится до -19°C.
В Киев пришли настоящие крещенские морозы.
12 января столбик термометра днем показывает -13°C.
Об этом говорится в строительстве Украинского гидрометцентра.
А в ночь на 13 января температура опустится до -19°C. Это будет самая холодная ночь нынешней зимы.
С пятницы, 14 января, температура будет постепенно повышаться. И хотя ночью будет еще от -4 до -6°C, днем уже столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.
В субботу, 15 января, ночью будет идти снег, температура будет от -1°C до -3°C, днем — от -1°C до +1°C.
В воскресенье, 16 января, ночью снова похолодает: от -4°C до -6°C. А день обещает быть солнечным с температурой от -1 до +1°C.
Напомним, во всех районах столицы работают пункты обогрева.
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