Смертельное ДТП под Киевом: не разминулись легковушка и грузовик

Смертельное ДТП под Киевом: не разминулись легковушка и грузовик

Погиб водитель легковушки.

Смертельная авария в Киевской области: вечером недалеко от села Мирное не разминулись легковушка и грузовик.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 января.

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По предварительной информации, "Камаз" не предпочел в движении. Избежать столкновения было невозможно. Оно произошло в тот момент, когда грузовик поворачивал налево, а легковушка — двигалась прямо.

За рулем легкового автомобиля находился 36-летний водитель из Переяслава. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.

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