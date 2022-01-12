"90-ые возвращаются – это гоп-стоп": журналист Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением

"90-ые возвращаются – это гоп-стоп": журналист Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением

Во время интервью у журналиста был заметен синяк под левым глазом.

В Киеве грабители напали на известного теле- и радиоведущего, журналиста, редактора и актера Андрея Куликова. Инцидент произошел 7 января утром у Воздухофлотского моста.

Куликов дал первое интервью после нападения "Магнолии TV".

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Во время интервью у журналиста был заметен синяк под левым глазом.

Пострадавший журналист рассказал, что к нему подошли несколько молодых людей, которые выкрикнули "90-е возвращаются – это гоп-стоп".

После этого его несколько раз ударили по голове и свалили на землю. А дальше угрожали и заставили отдать деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Куликов пешком дошел до ближайшего отделения полиции, где написал заявление. Стражи порядка вызвали ему карету скорой помощи. Когда врачи приехали, проверили у него давление, осмотрели и отвезли в больницу.

В медучреждении пострадавшему сделали рентген черепа и проверили грудную клетку. Серьезных травм у Куликова не выявили.

Напомним, нападавшие на Куликова задержаны. Ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей, 1998 г. р. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи. Их уведомили о подозрении.

Суд избрал грабителям меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

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