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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев парализовало из-за обесточивания: какие маршруты транспорта не работают и где есть сильные пробки

Транспортная ситуация в Киеве 2 ноября остается напряженной из-за последствий российских атак на энергосистему.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Транспортный коллапс в Киеве 2 ноября

Транспортный коллапс в Киеве 2 ноября / © Getty Images

Из-за постоянных отключений электроэнергии после российских атак и воздушных тревог в Киеве 2 ноября транспортная ситуация приближается к коллапсу. Было приостановлено движение на некоторых станциях метро, остановилось несколько линий общественного транспорта и весь электротранспорт.

Рассказываем, чем пока нельзя доехать на работу в Киеве 2 ноября.

В Киеве 2 ноября частично остановился общественный транспорт: что не работает

В Киеве временно был изменен режим работы метрополитена и наземного электротранспорта из-за значительных колебаний напряжения внешних центров питания.

На «зеленой» линии было приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». На «красной» линии поезда курсировали только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная», тогда как на всем наземном участке движение было остановлено. Синяя линия работает в обычном штатном режиме.

По состоянию на 10.02 в КГГА сообщили, что поезда метро возобновили движение на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» — «Красный хутор», а также полностью возобновилось движение по красной ветке метро.

Из-за сбоев в электроснабжении приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном.

В КП «Киевский метрополитен» рекомендуют пассажирам учитывать эти изменения при планировании поездок и обещают дополнительно сообщить о возобновлении движения.

2 ноября в Киеве и области применили экстренные аварийные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак на энергосистему. Согласно сообщениям ДТЭК и «Укрэнерго», ранее опубликованные графики обесточивания в регионах с примененными аварийными отключениями пока не действуют.

Как киевляне добираются на работу сегодня

Затяжной транспортный коллапс между левым и правым берегами Киева продолжает усложнять жизнь столицы, потому что вместо привычных 20 минут горожане вынуждены тратить на дорогу около двух часов, чтобы добраться до работы. Об этом рассказывают в эфире «Ранок.LIVE».

Несмотря на частичное возобновление движения по Южному мосту 30 октября, транспортные пробки до сих пор остаются сильными. Проезд по Южному мосту в направлении правого берега разрешен по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн. В обратном направлении ограничения остаются без изменений.

Киев: последние новости

Напомним, поздно вечером 1 ноября в Киеве пользователи приложения «Воздушная тревога» массово получили фейковые уведомления о ядерной угрозе и уличных боях. В Воздушных силах ВСУ и Воздушно-десантных/безопасных структурах отметили, что приложение, вероятно, испытало вражескую кибератаку или несанкционированное вмешательство.

Специалисты заверили, что никакой радиационной опасности нет и призвали сохранять спокойствие. Экс-руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предостерег пользователей не переходить по посторонним ссылкам, не подписываться на вражеские Telegram-каналы и отписаться от взломанных ресурсов, чтобы избежать похищения персональных данных.

В то же время в КГГА сообщили, что приложение «Киев Цифровой» и уличные системы оповещения столицы работают в штатном режиме. Несмотря на угрожающий характер инцидента, украинцы в соцсетях традиционно отреагировали на событие с юмором.

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