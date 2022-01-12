В Киеве количество случаев коронавируса продолжает расти: статистика на 12 января

В столице подтверждено 340 975 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 января в Киеве зафиксирован 1 151 новый случай коронавируса pf сутки. Это на 41 случай меньше, чем 11 января (1 192 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 340 975 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 321 784 человека (2 299 за сутки)
- умерли 8 328 человек (14 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 187 705 случаев COVID-19 (266 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 177 994 человека (594 за сутки)
- умерли 4 747 человек (17 за сутки)
Напомним, в Pfizer заявили, что двух доз ее COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от "Омикрона".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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