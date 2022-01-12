Ограбили соседей ради мести: в Киеве задержаны трое мужчин (фото)

Преступление предшествовал конфликт из-за шума в доме потерпевшего, в ходе которого хозяин ударил фигуранта.

В Киеве задержаны трое мужчин, которые ради мести ограбили соседей.

Преступление предшествовал конфликт из-за шума в доме потерпевшего, в ходе которого хозяин ударил фигуранта. В ответ мужчина решил расплатиться с соседом и на следующий день вместе с товарищами ворвался в его квартиру, избил владельцев и завладел их имуществом. Теперь сообщникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартиру на улице Данченко ворвался сосед вместе с группой неизвестных и отобрал ценные вещи. Для выяснения всех обстоятельств происшествия были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что накануне вечером между двумя жителями многоэтажки возникла ссора из-за шума в квартире потерпевшего. Тогда при выяснении отношений мужчина ударил своего оппонента в лицо. На следующий день злоумышленник решил отомстить своему обидчику и пригласил своих знакомых.

В дальнейшем фигурант вместе с шестью товарищами ворвался в квартиру соседей. Нарушители распылили у собравшихся слезоточивый газ, нанесли хозяевам и их гостям телесные повреждения, а затем забрали из помещения золотые украшения, планшет и бейсбольную биту. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили автомобиль, на котором передвигались подельники, а патрульные обнаружили их неподалеку от места совершения преступления.

В ходе неотложного обыска следователи изъяли из транспортного средства вещественные доказательства, а троих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Это – местные жители, 1983, 1987 и 1988 годов рождения.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры задержанным уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с проникновением в жилье и с применением насилия. На время досудебного расследования двое фигурантов будут находиться под стражей, а на третьем суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские устанавливают других участников, причастных к совершению преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Киеве прямо на улице задержали мужчину с боевой гранатой в кармане.

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