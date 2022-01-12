Пограбували сусідів заради помсти: у Києві затримано трьох чоловіків (фото)

Злочину передував конфлікт через шум в оселі потерпілого, у ході якого господар вдарив фігуранта.

У Києві затримано трьох чоловіків, які заради помсти пограбували сусідів.

Злочину передував конфлікт через шум в оселі потерпілого, у ході якого господар вдарив фігуранта. У відповідь чоловік вирішив поквитатися з сусідом та наступного дня разом з товаришами увірвався до його квартири, побив власників і заволодів їх майном. Тепер спільникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що до її квартири на вулиці Данченка увірвався сусід разом із групою невідомих осіб та відібрав цінні речі. Для з’ясування усіх обставин події на місце були скеровані екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що напередодні ввечері між двома мешканцями багатоповерхівки виникла сварка через шум у квартирі потерпілого. Тоді під час з’ясування відносин чоловік вдарив свого опонента в обличчя. На наступний день зловмисник вирішив помститися своєму кривднику та для допомоги запросив своїх знайомих.

У подальшому фігурант разом із шістьма товаришами увірвався до квартири сусідів. Порушники розпилили у присутніх сльозогінний газ, завдали господарям та їх гостям тілесні ушкодження, а потім забрали з помешкання золоті прикраси, планшет та бейсбольну биту. Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили автівку, на якій пересувались спільники, а патрульні виявили їх неподалік місця скоєння злочину.

Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили з транспортного засобу речові докази, а трьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Це - місцеві мешканці, 1983, 1987 та 1988 років народження.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із проникненням у житло та із застосуванням насильства. На час досудового розслідування двоє фігурантів перебуватимуть під вартою, а третьому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі поліцейські встановлюють інших учасників, причетних до скоєння злочину, аби притягнути винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві просто на вулиці затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені.

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