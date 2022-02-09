В Києві у Гідропарку знову потруїли собак: фото 18+

У районі спортивного містечка отруїли двох собак: одна тварина загинула одразу, другу доправили до лікарні.

В Києві у Гідропарку знову потруїли собак.

У районі спортивного містечка виявили двох отруєних псів: одна тварина загинула одразу, другу доправили до лікарні.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ - ред.) у Facebook.

За словами екологів, собаки були чіповані, спокійні, нікому не заважали.

Активісти підозрюють, що отруєних тварин може бути більше.

Фото Київського еколого-культурного центру

"Цей факт ще раз підтверджує, що в Києві продовжує залишатися територією дикості та варварства, де безкарно знищують зелені зони, засипають озера, труять собак. Де, як і раніше, не править закон і добро”, – йдеться у дописі КЕКЦ.

Нагадаємо, рік тому на території Гідропарку невідомі розкидали отруту для собак. Від отруєння загинув собака Річчі, якого добре знали кияни, які часто бувають на острові. Пізніше були знайдені тіла ще двох місцевих собак.

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